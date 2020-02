Lipolelo Thabane, épouse du premier ministre du Lesotho, a perdu la vie deux jours avant l’investiture de son mari pour un deuxième mandat de Premier ministre en 2017. Et alors que l’actuel femme du premier ministre, Maesaiah Thabane, était reconnue et inculpée comme étant le commanditaire, le ABC , parti au pouvoir, exigeait ce lundi, la démission de son leader et chef d’état du Lesotho, Thomas Thabane.

Un ultimatum pour démissionner

Faisant suite à l’émergence de nouvelles accusations qui faisaient état d’une ingérence du gouvernement pour entraver les investigations sur le meurtre de Lipolelo Thabane ; le parti au pouvoir au Lesotho, l’ABC, ‘’All Basotho Convention’’, décidait de se passer dorénavant des services de Thomas Thabane. Ce lundi, après une réunion des instances dirigeantes du Parti ; il aurait été décidé que le chef de gouvernement, Thomas Thabane avait jusqu’au Jeudi 20 février pour annoncer et entériner sa démission du poste de premier ministre. Un poste qu’il occupait depuis 2012.

« Nous avons décidé que le Premier ministre devrait quitter ses fonctions jeudi (…) Il ne s’agit plus d’attendre qu’il (le premier ministre) nous donne un délai mais c’est la décision du parti qu’il devrait partir d’ici le 20 février », aurait confié en l’occurrence, à la presse internationale, Montoeli Masoetsa, porte-parole du parti.

En juin 2017, deux jours avant la nouvelle investiture de son mari, des hommes en armes toujours non identifiés abattaient l’épouse du Premier ministre, Lipolelo Thabane, à la périphérie de Maseru, la capitale du Lesotho. Lipolelo et Thomas étaient séparés depuis un certain temps, mais n’auraient jamais officiellement divorcé, ce qui faisait que Lipolelo avait conservé les avantages et la position liés au poste de première dame ; alors que celle qui officieusement occupait cette charge auprès de l’homme d’état de 80 ans , était Maesaiah.

Moins de trois mois plus tard après le meurtre, Thomas et Maesaiah, convolait en ‘’justes noces’’ lors d’une cérémonie catholique au stade Setsoto à Maseru. Et ce mardi, l’épouse actuelle du premier ministre, Maesaiah Thabane, 42 ans, comparaissait devant un tribunal du pays pour le meurtre de Lipolelo.