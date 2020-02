Ayant pris leur décision de se retirer de la grande famille royale, le prince Harry et son épouse Meghan avaient renoncé à leur titre de Duc et Duchesse de Sussex. Mais le constat fait est que depuis cette renonciation, le couple continue par faire usage de l’appellation « Sussex royal ». Sur leur compte Instagram rassemblant des millions d’abonnés, leur site internet officiel ainsi que sur plusieurs marques de produit, le couple continue par utiliser l’appellation royale. Une appellation qui risque d’être remise en cause d’après les informations rendues publiques par des média anglais.

« Comme le Duc et la Duchesse de Sussex se retirent de leur rôle de premier plan de la famille royale et travailleront pour accéder à l’indépendance financière, l’usage du terme “royal”, dans ce contexte nécessite d’être reconsidéré », a recueillis l’agence britannique Press Association d’une source royale. D’après la source les négociations sont toujours en cours pour savoir si le couple continuera à se faire appeler par cette nom ou pas.

Des hauts responsables, s’y opposent

D’après le Daily Mail, des hauts placés au sein de la famille royale auraient déjà convenu de ce qu’il ne soit plus convenable que Harry et Meghan continuent par se faire appeler Duc et Duchesse.

Pour rappel, les parents du petit Archie depuis leur prise de distance vis-à-vis de la famille royale se sont installés avec leur fils a Victoria sur la côte ouest du Canada. Maghan envisage de reprendre sa carrière d’actrice alors que le prince lui, est dans les négociations pour travailler avec un géant des finances.