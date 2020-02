Il y aurait-il un froid entre l’actuelle première dame de France, Brigitte Macron et la compagne de l’ancien patron de l’Elysée, Julie Gayet ? C’est ce qu’on pourrait croire après la parution d’un journal français, qui informe que la compagne de François Hollande n’a pas été conviée au déjeuner donné au Palais de l’Elysée par l’épouse d’Emmanuel Macron, à la fin du mois de janvier. Ce déjeuner avait réuni les anciennes premières dames de la France comme Valérie Trierweiler et Carla Bruni Sarkozy. Le moment avait été « convivial et heureux » d’après le cabinet de Brigitte Macron.

Julie n’aurait pas été tendre envers Brigitte Macron

Julie Gayet quant à elle n’a pas reçu le carton d’invitation pour le déjeuner. Toute vexée, elle l’a fait savoir dans l’un des SMS qu’elle a envoyé à Brigitte Macron. Et même si le contenu du message n’a pas été dévoilé, il se pourrait qu’elle n’a pas été très tendre avec la femme de 66 ans. Pour mémoire Emmanuel Macron avait été nommé par François Hollande, ministre de l’Economie en 2014. Depuis que celui-ci est devenu locataire de l’Elysée, les relations entre les deux hommes ont changé. Certaines personnes ont même estimé que François Hollande avait été trahi par son ancien ministre.

Elle n’a jamais été nommée première dame

Notons qu’au cours du déjeuner, les anciennes premières dames ont mené des discussions sur les associations qu’elles défendent respectivement. Aussi ont-elles fait le tour du bureau de Brigitte Macron et du salon de l’Elysée. Il se pourrait qu’à la fin de l’entrevue, Valérie Trierweiler et Brigitte Macron aient décidé d’organiser ensemble une visite en faveur du Secours populaire. En outre, relevons que le titre de première dame n’a jamais été officiellement donné à Julie Gayet.