Alors qu’il y a une recrudescence des attaques terroristes dans le sahel ouest-africain et particulièrement au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des voix s’étaient levées dans ces pays cités pour réclamer le départ de la force française Barkhane. Ces voix étaient beaucoup plus fortes au Mali où la population a demandé à la force française de quitter le pays.

Il faut rappeler qu’en 2013, alors que les groupes djihadistes avaient mis en débâcle l’armée malienne et se préparaient à prendre la capitale, Bamako les autorités d’alors avaient appelé à la rescousse la France, qui a immédiatement déclenché l’opération Serval pour venir en aide au Mali. Les premières actions de Serval furent un succès ce qui a permis au Mali de ne pas perdre sa souveraineté face aux terroristes.

En ce moment, le peuple malien exultait pour l’armée française qui avait fait un bon boulot, par la suite, Serval s’est muée en Barkhane et la crise sécuritaire s’est enlisée avec l’implantation des groupes djihadistes dans plusieurs zones du Mali. Une guerre asymétrique s’est alors installée avec son corollaire de morts et de déplacés.

Les maliens pointent du doigt l’inefficacité de Barkhane

Ces derniers temps, des leaders d’Organisations de la société civile, rassemblés en d’influentes coalitions ont dénoncé à travers des manifestations, la présence des soldats français sur le sol malien. Lors du récent sommet de Pau en France, le président Emmanuel Macron avait annoncé l’envoi de 600 soldats supplémentaires pour venir renforcer l’opération Barkhane, ce qui laisse envisager que la France est là pour durer au sahel.

Au Mali, plusieurs citoyens estiment que la force française Barkhane est inefficace dans la lutte contre le terrorisme car les fous de Dieu continuent de semer la terreur sur leur territoire avec des attaques de plus en plus barbare. Invité à se prononcer sur la présence militaire française au Mali, un citoyen du pays, vivant à Bamako s’est exprimé en ces termes: Comment voulez-vous que l’on comprenne que la cinquième puissance mondiale, avec tous les moyens techniques et technologiques à sa disposition, n’arrive pas à arrêter des bandits sur des motos ?“

Une guerre asymétrique ne se gagne pas aussi facilement et il faudra sans doute attendre longtemps pour que le Mali retrouve une certaine forme de stabilité sur le plan sécuritaire.