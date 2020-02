Après l’attaque du poste de contrôle de police avancé à Kérémou, frontière Bénin-Burkina Faso, du samedi au petit matin du dimanche 9 février 2020, le directeur de la police républicaine Soumaïla Yaya et le Chef d’Etat-major de l’armée de terre Fructueux Gbaguidi effectuent une descente sur le terrain ce jeudi 13 février 2020.

Les responsables de la police républicaine et de l’armée béninoise se rendent à Kérémou au lieu où, dimanche dernier, il y a eu attaque d’un poste de contrôle de police avancé au niveau de la frontière Bénin-Burkina Faso. Le directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya et le Chef d’Etat-major de l’armée de terre Fructueux Gbaguidi effectuent cette descente dans le but de faire le point avec les responsables de mission de ratissage et de contrôle de a zone.

Il sera question pour eux d’inspecter le théâtre du drame et de vérifier si toutes les instructions donnent après l’attaque ont été respectés. Ils vont aussi voir avec les agents sur place, les différentes pistes examinées ou en cours d’examen dans le cadre de retrouver les auteurs de cette agression.

Rappel des faits

Pour rappel, le dimanche dernier aux environs de deux heures, une demi-douzaine d’individus armés de machettes et de fusils de chasse de calibre douze se sont présentés au poste avancé de la police républicaine situé à Mékrou à la lisière du Parc W et du fleuve Mékrou. Après une brève altercation avec les hommes de faction, décidés à connaître les réels motifs de leur convoi nocturne, compte tenu des antécédents des braconnages et des divers trafics dans la zone, ces individus ont fait usage de leur machette et de leurs armes pour agresser nos hommes avant de mettre feu au poste construit en matériaux sommaires dans cette zone frontalière et isolée.

Ils ont tué un fonctionnaire de police. Les trois autres dont un blessé sont hors de danger. Et au lendemain de l’attaque, le commissaire Roger Tawès, responsable à la communication de la police républicaine a indiqué que la présence des forces de sécurité et de défense a été renforcée dans la zone.