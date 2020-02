Une vidéo bouleversante. Sur les réseaux sociaux, la vidéo du petit Quaden, 9 ans, australien d’origine, a chamboulé le cœur de millions de personnes. Sur Twitter, son histoire a même terminé en top tweet après que les internautes se soient mobilisés afin de relayer la fameuse vidéo. Dans ces quelques images, le petit apparaît en pleurs, fatigué d’être moqué pour son nanisme.

Face caméra, le petit garçon, larmes aux yeux, demande à sa mère de lui donner un couteau afin de se suicider. “Je veux que quelqu’un me tue” continue-t-il, excédé par les moqueries qu’il subit depuis tant d’années. Diffusée sur Facebook, la vidéo a très vite été partagée, devenant virale. Elle sera alors repartagée sur d’autres médias, notamment par Loopsider. Une vidéo au cours de laquelle la mère du petit Quaden a tenté de faire passer un message.

Quaden, 9 ans, moqué pour son nanisme

Dénonçant l’inaction des parents, professeurs et autres éducateurs, celle-ci affirme que la détresse de son fils n’est autre que la conséquence du harcèlement qu’il subit à cause d’enfants grossiers et de familles mal élevées. Continuant, elle affirme que si rien ne change, le pire pourrait bien arriver un jour et tout le monde se retrouvera alors à se demander pourquoi les enfants vont aussi loin et surtout, pourquoi personne n’a rien fait auparavant afin d’éviter un tel drame.

Les images elles, sont arrivées jusqu’aux yeux et aux oreilles d’un bon nombre de personnalités. En Australie, Hugh Jackman, l’acteur prêtant ses traits à Wolverine, a ainsi affirmé qu’il était l’ami de Quaden. La NRL, la ligue nationale de rugby a également tenu à inviter le jeune garçon à un match officiel qui aura lieu ce samedi soir. Brad Williams lui, acteur américain également atteint de nanisme, a pour sa part lancé une cagnotte en ligne afin d’inviter les internautes à offrir un voyage au petit garçon, jusque Disneyland. En 24 heures, 30.000 euros ont été récoltés.

Certains en profitent pour se moquer

Problème, certaines personnes profitent de l’occasion pour continuer à véhiculer de douteux messages. Si certains haters se sont fait remarquer, d’autres personnalités plus connues ont également fait le buzz. Nadine Morano, eurodéputée, a ainsi tenu à témoigner de sa solidarité envers Quaden et sa famille. Sur Twitter, elle a ainsi écrit un message de sympathie avant de le conclure en invitant Joséphine Ange Gardien, personnage de télé joué par Mimi Mathy, elle aussi atteinte de nanisme, à venir lui faire un câlin. Une blague qui a été vivement critiquée et pointée du doigt par les internautes.

Sa mère veut alerter les parents et les enfants qui harcèlent.#WeStandWithQuaden pic.twitter.com/BVL8a0JKS5 — Loopsider (@Loopsidernews) February 20, 2020