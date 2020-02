L’Etat du Sénégal, par le biais de Monsieur El Hadj Oumar Youm, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du Réseau ferroviaire et du ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Monsieur Amadou Hott a entrepris des démarches pour la renégociation des contrats de concession sur la gestion de l’autoroute à péage géré par la société SENAC S.A. Une initiative saluée par le Collectif des Citoyens des Usagers de l’Autoroute à Péage (CCUAP).

Publier le contrat de concession

Dans leur communiqué, les membres du CCUAP saluent les démarches entreprises par le gouvernement : “le collectif se félicite de cette mesure salutaire et encourage le gouvernement à sauvegarder l’intérêt des usagers pour ainsi répondre efficacement aux attentes du peuple sénégalais“. Le collectif énumère entre autres ses principales revendications qui portent sur les questions suivantes : “la publication du contrat de concession conformément à la loi n°2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de Transparence dans la Gestion des Finances publiques ; la réduction consistante des tarifs, donc la renégociation du contrat en cours ; l’éclairage de l’autoroute ; une meilleure prise en charge de la sécurité des personnes“.

Le Collectif des Citoyens des Usagers de l’Autoroute à Péage qui compte organiser prochainement une mobilisation citoyenne pour soutenir les démarches entreprises par le gouvernement appelle à une participation massive des populations et des autorités.