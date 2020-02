L’ancien conseiller du président Boni Yayi et homme d’affaires et pasteur, Edgard Guidibi a été écroué ce jeudi 27 février après qu’il ait été cité dans une affaire d’escroquerie. L’information a été donnée par le groupe de presse le Matinal. La décision aurait été prise après que l’intéressé ait été écouté par le procureur de première instance de première classe de Cotonou.

Pour rappel, Edgard Guidibi, fils de l’ancien DG de la loterie nationale dirige une entreprise immobilière, Global Service Plus, reconnue dans le domaine au Bénin en plus de ses activités de pasteur. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.