L’ancien premier ministre de Boni Yayi, Lionel Zinsou devrait connaître le verdict de son appel dans le dossier de «faux» et de «dépassement de fonds de campagne électorale», le 18 février prochain après les débats qui ont eu lieu ce mardi 4 février 2020 à la Cour d’appel de Cotonou.

Après plusieurs reports, les juges de la Cour d’appel de Cotonou ont pris connaissance du fond du dossier du candidat malheureux à la présidentielle de 2016, face à Patrice Talon. Lionel Zinsou a été reconnu coupable, le 2 août 2029, de «faux et usage de faux certificats» et de «dépassement de fonds de campagne électorale», et condamné pour cela à cinq ans d’inéligibilité et à six mois de prison avec sursis. Il a par ailleurs été condamné à une amende de 50 millions de francs CFA par le juge du tribunal de première instance de Cotonou.

Par la suite, ses avocats ont fait appel. Et dans la matinée de ce mardi 4 février 2020, les juges de la Cour d’appel ont pris connaissance du fond du dossier. Les débats ont eu lieu et chaque partie a défendu sa cause. Ensuite, le président de séance, Jonas Gbémanèto a mis en délibéré le dossier pour le 18 février 2020.

Du ministère public

Dans sa réquisition, le ministère public a relevé «la vérité pour la justice est une valeur souveraine». Il a fait remarquer qu’au Bénin, «les politiques lors des campagnes font des dépenses excessives qu’ils tentent de justifier». Il a expliqué aux juges que l’accusé a fait un emprunt de 15 milliards auprès d’un homme d’affaires burkinabè et qu’un acte notarié existe. Et, soutient-il «dans le cas d’espèce, le contrat de prêt a spécifié que les fonds sont destinés pour les campagnes». Il a indiqué à la Cour qu’un acte notarial a été établi.

Le ministère a demandé aux juges d’infirmer partiellement la décision du juge de première instance. Il recommande à la Cour de confirmer la condamnation de Lionel Zinsou pour les faits de dépassement de fonds de campagne électorale. En revanche, sur les faits de faux et usages de faux certificats, le ministère public estime que les faits ne sont pas constitués et donc, demande aux juges d’infirmer la décision du juge de première instance.

De la défense

Dans sa plaidoirie, l’avocat de la défense maître Robert Dossou a d’abord demandé qu’acte lui soit fait que selon lui, «il n’y a aucune preuve ni en première instance ni en appel» dans le dossier de poursuite de son client. Ensuite, qu’acte lui soit fait que «ni son client ni lui-même n’ont rien dit et ne diront rien sur cette prétendue affaire de 15 millions ni sur ce prétendu acte notarié». Il a aussi demandé qu’acte lui soit donné «de ce que le silence de Lionel Zinsou sur ces deux faits, ne serait servi de preuve aux juges».

L’avocat de la défense a relevé aux juges qu’en première instance, le juge s’est fondé sur un acte notarié qu’il n’a pas eu en mains et qu’il ne figure pas dans le dossier. Il a précisé que le juge en rendant sa décision a violé tous les principes du droit pénal. Maître Robert Dossou a expliqué que le juge a condamné son client sans présenter des preuves matérielles. Mieux, il a fait remarquer que s’il y a dépassé les frais de campagne, le juge devrait dire de combien et quels sont les faits qui prouvent ce dépassement?

Ensuite si le fait est constitué, le juge doit s’assurer que les faits sont imputables à l’accusé. Car, son client a affirmé qu’il n’a pas géré les fonds de campagne ni fait un quelconque transfert de fonds. S’appuyant sur le code électoral 142, l’avocat soutient que dès lors que la Cour des comptes n’a pas fait la constatation de dépassement de fond et n’a pas produit un rapport au procureur, ce dernier ne peut pas s’auto saisi de l’affaire. Et donc, l’action publique du ministère public est irrévocable pour ce qui concerne le dépassement de fonds.

Il a estimé que les charges de faux et usages de faux certificats ne sont pas constitués. En conséquence, il demande à la Cour d’infirmer la décision du juge de première instance et de prononcer une relaxe pour son client. La Cour était composée de l’ancien procureur de la République Justin Gbénamèto, président qui a été assisté de deux assesseurs que sont Ismaël Sanoussi (anciennement président du tribunal de Porto-Novo) et de Wulfrand Gbaguidi, précédemment procureur puis président du tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa.