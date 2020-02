Encore un élu FCBE qui rejoint la barque du Bloc Républicain. Le maire de Glazoué puisque c’est de lui qu’il s’agit, a déclaré son adhésion à ce parti de la mouvance présidentielle le samedi 1er février dernier. C’est à la faveur d’une cérémonie qui a enregistré la présence des députés Benoit Dègla, André Okounlola et de l’ancien secrétaire général du gouvernement Eugène Dossoumou.

Le maire de Glazoué Jacques Dagoué a donc justifié son choix devant ce parterre de personnalités. « Mon combat en tant qu’acteur politique trouve son sens dans les profondes réformes courageuses entreprises par le chantre de la Rupture pour faire du Bénin un état prospère. C’est pourquoi bien qu’ayant été élu sur la liste FCBE, après de profondes analyses, j’ai décidé en toute conscience de me joindre désormais au parti Bloc Républicain » a-t-il déclaré.

En prenant la parole, Eugène Dossoumou qui représentait le Secrétaire général national du Bloc Républicain, a salué le courage du nouvel adhérent. Il a ensuite clairement indiqué que le département des Collines n’est pas contre le pouvoir de Patrice Talon.

« Il y a quelques jours je disais à Bantè et Pira que les collines en général n’ont rien contre le pouvoir du président Talon » a-t-il déclaré. Le député Benoit Dègla a indiqué quant à lui, que le parti Bloc Républicain veut que des politiciens rejoignent ses rangs à cause de la qualité de son travail. Et c’est ce qui se constate, selon ses dires.