La résidence de l’Union européenne (UE) accueille depuis ce jeudi 6 février 2020, et ceci pour 2 mois une exposition d’œuvres d’art provenant de deux artistes béninois, Calixte Dakpogan et Yves Midahuen dit Midy. La cérémonie de vernissage a connu la présence de plusieurs invités.

Pour Véronique Jansen, chargée d’affaires de la Délégation de l’Union européenne au Bénin, « l’art c’est l’expression du vivant ». D’après elle, « Le contact avec l’art laisse très souvent une trace indélébile dans nos têtes et dans nos cœurs, qui nous apaise, nous interpelle, nous stimule à vivre ». L’art, poursuit-elle, a cela de magique qu’il nous invite au rêve, à la découverte, au partage d’émotions. C’est également, souligne-t-elle, un trait d’union entre les peuples.

C’est donc pour toutes ces raisons que la résidence de l’UE à Cotonou se fait le plaisir depuis quelque temps d’accueillir l’exposition d’œuvres de divers artistes béninois. En effet, avant les deux artistes révélés par le biais de ce vernissage, l’UE a déjà présenté 10 autres artistes béninois au cours de vernissages antérieurs.

Les exposants et leurs œuvres

Calixte Dakpogan est originaire de la ville de Porto-Novo. Il expose 12 œuvres composées d’éléments métalliques récupérés, soudés, assemblés afin de donner forme à des figures anthropomorphiques. A ces matériaux sont mêlés des objets usuels colorés et bijoux pacotilles. Ce sont « des créations pleines d’amour et de talent, qui sont le reflet de sa vision du monde et de son pays, le Bénin, de sa culture, de son environnement, de ses croyances », explique Véronique Jansen.

Yves Midahuen alias Midy est quant à lui un artiste intimiste. « Les œuvres de Midy sont plus intimistes, plus attentives aux frémissements de son monde intérieur qu’aux bruits du monde », soulignera la chargée d’affaires de la délégation de l’UE au Bénin. « Mes sculptures ont une histoire qui ne se raconte pas au grand public. C’est intime. Il faut se rapprocher de moi pour en savoir plus », a déclaré l’artiste lui-même.