Le parti Union Sociale Libérale est vivement préoccupé par l’arrestation d’un de ses membres dans des conditions qu’il condamne avec la dernière énergie. « Le deuxième secrétaire à l’organisation de l’Usl M Ferdinand Combetti a été violemment interpellé dans la nuit du mercredi à jeudi dernier à Natitingou. Après avoir été sérieusement roué de coups et passé à tabac avec des préjudices corporels importants, menotté et jeté dans un véhicule de police, il a été conduit nuitamment de Natitingou à Cotonou et gardé à vue » indique le communiqué du parti de Sébastien Ajavon.

Ce qui irrite encore plus l’Usl c’est qu’on n’a pas notifié à M Combetti les charges qui pèsent contre lui. De plus, les conditions de sa garde à vue, ne sont pas bonnes. L’homme ne serait même pas au mieux de sa forme.

Le régime sera tenu responsable des conséquences de ces sévices

Son état de santé serait préoccupant et mériterait « une plus grande prise en charge que ce qui est fait actuellement » alerte l’Usl qui dénonce un énième cas de violation des droits de l’homme sous le régime du président Patrice Talon.

Il exige par ailleurs, la « libération immédiate de Ferdinand Combetti » dont le seul crime « est son appartenance à l’Usl et son opposition à la gouvernance actuelle ». Le parti dit suivre avec beaucoup d’intérêt et d’inquiétude l’évolution de la situation et tient le régime « responsable des conséquences d’une telle torture infligée à M Ferdinand Combetti ».