Par communiqué le secrétaire exécutif national des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Paul Hounkpè répond aux 41 responsables à divers niveaux du parti, dénonciateurs de supposés manœuvres inavouées.

Paul Hounkpè, secrétaire exécutif national (SEN) des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) réagit aux allégations du communiqué d’hier samedi signé par 41 responsables à divers niveaux du parti. Le SEN relève c’est une énième tentative de déstabilisation du parti qui est orchestré par certains membres du bureau exécutif national.

Selon lui, ces responsables ont utilisé, pour leur communiqué, «une ancienne liste de présence signée par des personnes dont certaines sont aujourd’hui en détention, démissionnaires ou actuellement à l’extérieur (membre d’un part politique en France), ou faisant usurpation de titre…». Alors, à le croire, le parti FCBE dénonce une «machination orchestrée par certains mercenaires de la résistance laissés en rade après la dissolution de leurs partis respectifs par la tempête de la rupture et qui sont en quête de leaderships».

L’aile Paul Hounkpè indique que ces «mercenaires» bénéficiant de la complicité des «camarade qui, pour la plupart ne sont pas candidats aux communales, abusent de la générosité du président d’honneur pour sacrifier l’avenir politique des militants à la base…».

Des mises au point

Le SEN fait savoir que ses partisans et lui n’ont jamais gardé par devers eux «les vrais copies des documents du parti (statuts, règlement, récépissé et original du journal officiel)». Il précise que lesdits documents ont été remis au président d’honneur Yayi Boni le 9 janvier dernier. Mieux, plusieurs réunions ont été tenues sous la houlette de Yayi «pour examiner les dits textes et ont abouti à des points d’accord dont l’organisation d’un congrès pour intégrer des corrections dans les textes et ce, deux semaines après l’installation des conseils communaux».

Selon le communiqué du SEN Paul Hounpkè, la convocation d’un congrès ne relève ni du président d’honneur ni des coordonnateurs de circonscription ni d’une partie du bureau exécutif national. Cela dépend du SEN ou «d’une majorité qualifiée du bureau que les 41 signataires du communiqué sont loin d’atteindre». Alors, «le parti invite instamment, d’après le communiqué de Hounkpè, les coordonnateurs de circonscription électorale, ainsi que les militants désireux d’être candidats à poursuivre la mobilisation de leurs dossiers et à les transmettre aux personnes dont les noms seront communiqués dans les prochains jours». Par ailleurs il dénonce cette parodie de réconciliation visant à éjecter ceux qui se sont battus pour la suivie du parti et qui ont montré leur bonne foi.