A 9 mois de la présidentielle d’octobre 2020 en Côte d’Ivoire, les partis politiques de la nation éburnéenne s’activent à démontrer chacun de son côté, qu’il a le meilleur programme ou que son parti présente le meilleur candidat et très souvent en opposition au régime en place. Benjamin Tehe, le délégué régional à l’implantation Allemagne et Autriche du parti LEDER (Liberté et démocratie pour la République) parti fondé par l’ancien président de l’Assemblée nationale, le professeur Mamadou Koulibaly, à l’occasion d’un entretien accordé à Afrique sur 7 a invité le peuple ivoirien à tourner la page Alassane Ouattara et à se tourner vers son parti LEDER qui d’après lui, continue à recevoir massivement des adhésions.

Selon lui, l’économiste Mamadou Koulibaly, en visionnaire politique avait déjà annoncé tout ce qui se passe actuellement sur la scène politique ivoirienne ainsi que « la chute prochaine de Ouattara ». « Il ne reste qu’aux ivoiriens à se préparer pour porter LIDER et son candidat au pouvoir en octobre prochain pour enfin redonner à la Côte d’Ivoire sa dignité perdue » a-t-il affirmé.

Rappelant certains points saillants du projet de société du parti, M. Tehe a annoncé que LEDER travaillera à offrir aux citoyens ivoiriens un climat sociopolitique apaisé et favorable à la réconciliation et au dialogue, une justice totalement indépendante, etc… Il n’a pas occulté l’autre point qui depuis une éternité fait l’objet de la lutte du professeur Koulibaly et de sa conseillère Nathalie Yamb : la sortir de la zone franc CFA.

”Ils découvrent enfin l’amère saveur de la lutte pour la liberté ”

Sur la dégradation des relations entre le président du GPS Soro et son ancien allié, le président Alassane Ouattara, Benjamin Tehe a déploré la levée par le bureau de l’Assemblée nationale sur demande du groupe parlementaire RHDP, de l’immunité parlementaire de Guillaume Soro et celle des députés proches à lui.

« C’est le contraire qui nous aurait étonnés. Les ivoiriens méritent mieux que cette caisse de résonnance où les quelques velléités de contradictions démocratiques sont malheureusement décapitées avec des méthodes dont seul le RDR a le secret. Dommage pour Soro et ces députés. Ils découvrent enfin l’amère saveur de la lutte pour la liberté » a-t-il déclaré. A l’en croire, la « dictature pernicieuse du RDR » n’a pour intention que d’installer la terreur et la frayeur et « faire planer le spectre d’une autre guerre pour terroriser les plus faible d’esprit à abandonner la lutte pour la liberté. »