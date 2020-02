Le fils du Président congolais Denis Sassou Nguesso, Denis Christel Sassou Nguesso selon des informations rendues publiques par un magazine et confirmées par Le Monde, depuis le mois de Décembre 2019, a été mis en examen en France pour blanchissement de capitaux. Selon le magazine Challenge, il a été dessaisi de trois de ses patrimoines immobiliers logés dans le 16e arrondissement de Paris et à Neuilly-sur-Seine. La valeur de ces biens d’après le magazine pourrait côtoyer 30 millions d’euros.

Pour les conseils de l’Etat congolais et de la famille Sassou Nguesso, qui ont dénoncé cette mise en examen, il s’agit d’une procédure de persécution. D’après Simone Bernard-Dupré, avocate de l’Etat congolais, qui a pointé du doigt les ONG, cette mise en examen s’apparente à du néocolonialisme. « Ce sont les ONG qui sont derrière. Il y a un acharnement de nature néocolonialiste d’autant que rien, parmi les biens saisis, ne revient au peuple congolais, » a affirmé l’avocate.

Tentative d’escroquerie au jugement

A propos de cette implication des ONG dans l’affaire, Jean-Marie Viala, avocat de la famille Sassou Nguesso a affirmé que l’Etat congolais avait porté plainte contre l’ONG Transparency Internationalpour « tentative d’escroquerie au jugement, » et c’est pour cette raison que Denis Christel avait refusé de répondre aux questions des juges. « Pour mes clients, cette procédure dite des biens mal acquis est quasi illégale. Ils ne veulent donc pas la légaliser en répondant aux questions des magistrats ou des enquêteurs, » avait poursuivi le conseil.

Attaques contre la justice française

Quant àWilliam Bourdon, avocat de Transparency International, la mise en examen du fils du président congolais est « une illustration du niveau et de l’intensité du système de corruption. » Pour lui, les réactions de avocats de la défense « ressemblent de plus en plus à une caricature dans la victimisation et multiplient des attaques vulgaires contre l’institution judiciaire française »

En dehors de Denis Christel Sassou Nguesso d’autres personnes du voisinage du président congolais sont aussi mis en examen par les magistrats français pour biens mal acquis. En effet, les magistrats voudraient faire de la lumière autour des biens présents en France des familles présidentielles africaines, surtout celle de Denis Sassou Nguesso, pour s’assurer que ces fortunes ne sont pas acquises à l’aide de détournements de fonds publics.

D’après une autre organisation, Global Witness, une ONG britannique, le député d’Oyo (nord du Congo), Denis Christel Sassou Nguesso a soustrait des caisses de l’Etat congolais un montant avoisinant 45 millions d’euros.