Des images qui ont provoqué l’émoi. En effet, lors de l’émission Sept à Huit diffusée dimanche 16 février dernier, une jeune femme était interrogée. Son père venait effectivement de publier un livre “Papa, viens me chercher”, au cours duquel il racontait le calvaire subi par sa fille, qui s’est prostituée alors qu’elle n’était qu’une adolescente.

Toutefois, au lieu de flouter le visage de la jeune femme et de modifier son timbre de voix, la production a décidé de la grimer. Perruque afro sur la tête, fond de teint noir, les internautes ont eu énormément de mal à en revenir, affirmant qu’il s’agissait ici, d’un blackface. Pour rappel, le blackface consiste à représenter une personne noire d’une manière caricaturale. Sur Twitter, la scène a été vivement commentée, poussant Harry Roselmack à devoir intervenir.

Sept à Huit, accusée de blackface

Interrogé par l’AFP, le présentateur de l’émission a ainsi tenu à rappeler que son programme ne floute absolument jamais la partie témoignage. La priorité de la production reste toutefois de préserver l’anonymat de celles et ceux qui souhaitent ne pas trop en dévoiler. Aujourd’hui, le stratagème a donc fonctionné à ses yeux, puisque personne n’est en mesure d’affirmer qui est la jeune femme qui a été interviewée et d’où elle peut venir.

Harry Roselmack, obligé de se justifier

Selon lui, il ne peut donc y avoir de débat d’autant que la production a déjà donné son accord afin de rendre une jeune femme noire méconnaissable en la maquillant dans le sens inverse de ce qui a été fait pour la dernière intervenante. Autre point négatif à ses yeux, la polémique autour de ce blackface a mis de côté le témoignage de la jeune femme et sa terrible histoire. Une séquence passée au second plan donc, à cause d’une polémique qui, pour la production et le présentateur, n’aurait jamais dû avoir lieu.