Les sanctions commencent à tomber chez Boeing. En pleine crise du 737 Max, l’avionneur américain règle ses comptes avec ses employés au sujet des emails embarrassants échangés entre les pilotes à propos de l’avion cloué au sol depuis plusieurs mois. Ce Mercredi 12 février, Keith Cooper, vice-président de la formation et des services professionnels a été licencié par l’avionneur américain.

Ces courriels avaient été particulièrement gênants pour le constructeur américain. Leur divulgation en janvier dans la presse avait été un véritable coup dur pour l’avionneur. Les courriels en question n’avaient pas été tendres avec le modèle de Boeing 737 Max et avaient carrément critiqué l’avion, ses fabricants et concepteurs et même le régulateur de l’aviation civile américaine (FAA) n’avaient été épargné.

Des propos plutôt surprenants

Morceaux choisis. L’un des pilotes mis en cause écrivait : « C’est une blague. Cet avion est ridicule ». On pouvait aussi y lire : « je serai choqué si la FAA valide cette merde » ou encore « cet avion est conçu par des clowns qui sont à leur tour supervisés par des singes ». Des propos très peu engageants échangés entre pilotes de Boeing et rendus publics. Des propos assez surprenants pour le grand public où ils ont malencontreusement atterri.

Après le départ forcé du PDG de Boeing Dennis Muilenburg, Le licenciement de Keith Cooper entre dans la droite ligne des mesures disciplinaires prises par l’avionneur qui avait prévenu de son intention de prendre lesdites mesures à l’encontre des employés impliqués dans cette affaire de courriels. Même si ce dernier paraissait ne rien avoir avec la divulgation de ces courriels.