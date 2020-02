Dans la soirée de ce mardi 11 février 2020 sur l’axe Guinrou-Biro dans la commune de Nikki, un boucher a été attaqué et a succombé à ses blessures. Joint au téléphone par Frisson radio, le commissaire de police de Biro, le capitaine Mansa Ousséni raconte le drame.

Le commissaire de police de Biro, le capitaine Mansa Ousséni a expliqué que c’est en partance de Biro pour l’achat d’un bœuf en compagnie de deux autres personnes que le drame est survenu. Le boucher était sur une moto avec deux autres personnes quand des individus ont tenté de les immobiliser avec des jeux de torche. Et face à leur refus d’obtempérer, les braqueurs ont ouvert le feu. Ils ont atteint mortellement le boucher qui était remorqué à l’arrière de la moto.

Les deux autres qui ont accompagné la victime ont réussi à s’échapper. A en croire le capitaine Mansa Ousséni, après avoir succombé aux balles, la victime a été déjà inhumée mercredi dernier. Les parents de la victime ont récupéré le corps après les formalités d’usage qu’ils ont amené à Guinrou, une localité de la commune de Nikki. Les braqueurs ont également emporté la moto et le téléphone de la victime. Et selon le commissaire, une enquête est ouverte et toutes les pistes sont examinées afin de retrouver les auteurs de ce crime.