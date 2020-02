La sortie de la Grande Bretagne de l’Union Européenne a officiellement eu lieu dans la nuit d’hier vendredi 31 janvier à ce 1er février 2020. Le Brexit était un évènement douloureux pour tous les pays de l’union européenne. L’Union Jack a été enlevée du hall d’entrée du Conseil européen ainsi que devant le siège du parlement européen. L’ancienne ambassade du Royaume-Uni à Bruxelles a également retiré le drapeau européen qui flottait au-dessus de la porte d’entrée de ses locaux. Un plus tôt dans la journée d’hier, la chancelière allemande Angela Merkel avait indiqué que l’Union Européenne défendrait « l’intégrité » du marché unique.

« Une profonde rupture pour l’Europe »

« Plus les Britanniques s’éloigneront des conditions du marché intérieur, plus notre relation future changera» a-t-elle déclaré. Evoquant le Brexit en tant qu’« une profonde rupture pour l’Europe », Angela Merkel a assuré que Berlin voudrait être non seulement un ami, mais aussi « un partenaire étroit » du Royaume-Uni. Le Brexit a également fait réagir le président français Emmanuel Macron. Dans une petite vidéo publiée hier, ce dernier a estimé que ce divorce avec le Royaume-Uni constitue un «signal d’alarme historique», «un jour triste» et « un choc » dont il faut en tirer les effets. Selon le président français, l’union européenne n’a pas assez changé l’Europe.

Londres n’aura plus les mêmes droits

Il a précisé que l’UE pourra effectivement aller de l’avant à condition que tous les pays européens la réforment intensément. Cela dans le but de rendre l’UE plus proche de ses habitants, plus démocratique et plus souveraine. Le locataire de l’Elysée a également mis l’accent sur le fait qu’on ne peut pas être à la fois « dedans et dehors », tout en soulignant que « le Royaume-Uni n’aura plus les mêmes devoirs. Il n’aura pas les mêmes droits ». Il fait ainsi référence aux propos du Premier ministre britannique Boris Johnson qui avait fait comprendre que Londres ne sera plus soumise aux règles et normes européennes.

Le successeur de Therasa May, avait également affirmé à tort, qu’il n’y aura plus de contrôle de marchandises entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.