Le nombre de partenaires sexuels aurait-il un impact sur le risque de cancer ? C’est du moins ce que révèle une étude publiée dans la revue BMJ Sexual & Reproductive Health. Les scientifiques auteurs de ce document, font savoir que le fait d’avoir eu plus de 10 partenaires sexuels durant son existence pourrait augmenter le risque de cancer. Cela, tant chez les femmes que chez les hommes. Cette étude s’est basée sur une population masculine estimée à 2 537 individus et une population féminine évaluée à 3 185 individus. Ces populations ont été interrogées et ont donné des informations sur leurs éventuels problèmes de santé.

Il pourrait s’agir du papillomavirus humain

Pour les auteurs de l’étude, « ce risque accru pourrait être provoqué par certaines infections sexuellement transmissibles bien connues ». Il pourrait s’agir du papillomavirus humain, dont certains accroissent le risque de développer des types de cancer dont celui du pénis, du col de l’utérus, du cou, de la tête, du vagin, de l’anus et de la vulve. Les hommes ayant déclaré avoir eu 2 à 4 partenaires sexuels, étaient plus susceptibles d’avoir été diagnostiqués d’un cancer, avec un risque élevé à 57%. Ce constat était par rapport à ceux qui n’ont connu qu’une ou pas d’aventure.

Il ne peut pas être établi de lien de cause à effet

Mais pour ceux qui ont dit avoir plus de 10 partenaires, le risque de cancer est passé à 69%. S’agissant des femmes, celles qui ont déclaré avoir eu 10 ou plusieurs partenaires sexuels, avaient 2 fois plus de risques d’avoir une tumeur que celles ayant eu 1 ou aucun partenaire sexuel. Même s’il s’agit d’une étude observationnelle, il ne peut pas être établi de lien de cause à effet. Les chercheurs n’ont également pas eu d’informations concernant le type spécifique de cancer.