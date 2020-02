En Chine, l’épidémie de coronavirus continue de faire peut aux autorités qui n’arrivent pas vraiment à contrôler l’épidémie. Une épidémie qui s’internationalise et qui prend de plus en plus d’ampleur. En effet, tous les jours, la liste des victimes s’allonge et le nombre de personnes contaminées ne cesse lui aussi de grimper. Aujourd’hui, plus de 361 personnes sont ainsi décédées des suites de la maladie.

Présent dans 24 pays, le coronavirus inquiète donc les autorités. À ce titre, les pays du G7 ont annoncé leur intention de se réunir à l’occasion d’une rencontre téléphonique exceptionnelle au cours de laquelle des solutions et surtout, des pistes, seront évoquées afin d’aider le monde à sortir de cette crise sanitaire. Du côté chinois, une nouvelle série de mesures a également été annoncée, mesures visant principalement à soutenir l’économie. Face au ralentissement des affaires chinoises, la fermeture de nombreuses entreprises et le départ de nombreux expatriés, la Chine souffre de la maladie, économiquement parlant. De fait, 1.200 milliards de yuans ont été débloqués afin de soutenir la croissance.

Face au virus, l’OMS tire la sonnette d’alarme

Toutefois, malgré ces annonces, l’épidémie ne semble pas prêtre à être éradiquée. En effet, l’OMS a confirmé que le nouveau coronavirus était désormais considéré comme une menace internationale alors que le nombre de victimes lui, ne cesse d’augmenter. 361 personnes ont ainsi trouvé la mort suite à cette maladie, soit plus que le SRAS qui avait fait, à l’époque, 329 victimes en Chine continentale et à Hong Kong. De quoi donner une nouvelle ampleur à cette épidémie, qui pousse la Chine à opter pour des solutions draconiennes.

Le coronavirus, pire que le SRAS

Dans la province d’Hubei, 56 millions de personnes ont ainsi été mises en quarantaine, l’idée étant d’empêcher la maladie de proliférer. En outre, de nombreux appels à éviter les voyages, que ce soit en Chine ou à l’international, ont été lancés. De grandes compagnies aériennes internationales ont également annulé tous leurs vols en direction et en provenance de Chine alors que certaines nations bloquent leurs frontières, comme la Mongolie. Certaines nations, comme l’Italie ont également confirmé avoir lancé un plan exceptionnel d’alerte maximale. Même son de cloche aux États-Unis ou le nombre de personnes touchées ne cesse d’augmenter.