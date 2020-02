Alors que le nouveau coronavirus continue de faire des ravages en Chine, avec plus de 500 personnes décédées et près de 24.000 infectées, les autorités sanitaires tirent la sonnette d’alarme. En effet, le cas d’un nouveau-né, âgé de 24 heures à peine a secoué la médecine, l’enfant ayant été dépisté avec les symptômes de la maladie.

Atteinte elle aussi du virus, la mère du nouveau-né aurait-elle pu le lui transmettre in utero ? C’est la question que se posent de nombreux spécialistes. S’ils ne souhaitent pas se montrer alarmistes, ces derniers semblent toutefois penser que le virus peut bel et bien se transmettre d’une mère à son enfant alors que ce dernier n’est pas encore né, un cas classique de transmission dite verticale.

Un bébé d’un jour, touché par le coronavirus

Le bébé lui, qui présente des symptômes, est donc devenu le plus jeune malade atteint du nouveau coronavirus. S’il se trouve actuellement dans des conditions jugées stables, ce dernier va rester sous contrôle des autorités. Si la maladie est particulièrement virulente chez les plus faibles, notamment les personnes âgées de 60 ans ou plus, ou celles et ceux qui sont d’ores et déjà sous le coup d’une pathologie existante, les cas chez les enfants sont assez rares alors que les nourrissons eux, étaient épargnés jusque-là.

Xi Jinping appelle à plus de contrôle

Face à l’ampleur de la crise, le pouvoir chinois lui, continue de prendre des mesures draconiennes. Xi Jinping a ainsi réclamé une plus haute emprise du pouvoir sur la société, l’idée étant pour le Parti communiste de mieux contrôler ses populations et de transmettre les informations de manière plus rapide et surtout, plus efficace. Selon ses dires, le contrôle accru des citoyens chinois et la centralisation extrême des décisions permettront ainsi au régime chinois de mieux faire face à ce type de catastrophe sanitaire.