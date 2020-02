Le nouveau Coronavirus apparu en Chine a fait beaucoup de victimes. Selon une nouvelle annonce faite ce jeudi 06 février 2020 par les autorités chinoises, le bilan de l’épidémie s’élève désormais à 563 morts en Chine continentale. Cette région compte aussi 28.018 personnes contaminées, avec 3.694 cas déclarés en une journée, selon la commission nationale de la santé. Cette dernière a également dénombré 73 morts en un jour dans la province du Hubei, dont la capitale est Wuhan, région à partir de laquelle le Coronavirus a pris départ.

Une urgence mondiale

Le virus s’est également propagé dans plusieurs régions du monde, au point d’alerter l’organisation mondiale de la santé (OMS), qui a déclaré une urgence sanitaire mondiale. C’est dans ce contexte que le Coronavirus, qui est au centre des plus grandes préoccupations actuelles a servi d’alibi à une chinoise, pour échapper à un viol. L’information a été donnée par un média indien, qui a précisé que l’incident s’est produit dans un quartier chinois. L’homme mis en cause était entré par effraction dans la maison de la femme, pendant la nuit.

«Je viens de rentrer de Wuhan »

Lorsqu’elle a entendu les pas de l’intrus, elle s’est mise à crier. Cependant, le criminel l’a prise par le cou, lui a fermé la bouche avec force et a essayé d’abuser d’elle sexuellement. Pour échapper à ce supplice, la victime a donc décidé de dire qu’elle est contaminée par le Coronavirus. Se mettant à tousser, elle a mis en garde son agresseur en disant : «Je viens de rentrer de Wuhan et j’ai déjà commencé à ressentir des symptômes d’infection. Par conséquent, je reste à la maison pour ne pas infecter les autres».

Il a pris 3.080 yuans

Il n’a pas fallu longtemps pour que l’homme prenne la poudre d’escampette, et renonce à son idée de violer la femme. Et même s’il était parti tout effrayé, il a pris avec lui 3.080 yuans (400 euros) et un téléphone portable. Le média a précisé que le criminel s’est lui-même livré aux forces de l’ordre pour avouer ce qu’il a fait. Cet incident serait survenu, suite à une dispute qu’il a eue avec sa famille, après laquelle il se serait enfui.