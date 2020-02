La Commission électorale nationale autonome (Céna) a tenu une réunion avec les représentants des partis politiques devant prendre part aux communales du 17 mai prochain. C’était pour leur apporter d’importantes informations sur le processus électoral. Il s’agit en premier lieu de l’obligation qui est faite aux partis de présenter une liste de candidature dans chacune des 546 circonscriptions électorales et « ce au moment du dépôt des listes de candidature ».

En ce qui concerne les mesures de régularisation, le président de la Céna a indiqué qu’après le dépôt des listes de candidature, elles ne peuvent viser que la « complétude, la régularité ou la validité des pièces de chaque dossier de candidature ». L’autre information portée à la connaissance des délégués, c’est la décision de la Cour suprême.

« La Cour dit que si vous venez à la Céna, vous devez avoir 3630 candidats titulaires comme suppléants. Vous ne pouvez pas venir ici avec 3629 noms de personnes et dire voilà mon dossier de candidature. Si vous faites comme ça nous allons rejeter immédiatement votre dossier de candidature » prévient Emmanuel Tiando.

“Si vous venez avec une déclaration sur l’honneur non légalisée, on ne va pas vous en tenir rigueur”

En revanche, s’il y a à l’intérieur des dossiers des insuffisances, les partis politiques ont 72 heures pour les corriger. Outre ces informations, la Céna a indiqué à ses hôtes qu’il a été décidé que les procurations et les déclarations sur l’honneur ne devraient pas être légalisées. « Si vous venez avec une déclaration sur l’honneur d’un candidat , non légalisée, on ne va pas vous en tenir rigueur, si c’est une procuration non légalisée, on ne va pas vous en tenir rigueur » a déclaré Emmanuel Tiando.

Il a également été retenu que l’Agence nationale du traitement (Ant) délivre un récépissé aux candidats qui ne disposent pas ou plus de cartes d’électeurs. Ce récépissé attestera qu’ils sont sur la liste électorale et ils pourront le joindre à leur dossier de candidature.