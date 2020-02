L’ancien président Nicéphore Soglo a fait, hier mardi 26 février 2020, une déclaration à son domicile dans laquelle il a rassuré que la Résistance nationale se prépare pour une riposte face aux agissements de Talon à l’occasion des prochaines communales.

Image de l’opposition au régime de Patrice Talon, Nicéphore Soglo a profité de la période de la commémoration des 30 ans de la Conférence nationale pour opérer une sortie médiatique. Cette sortie a pour but est de rassurer les Béninois sur l’engagement des forces de l’opposition à poursuivre la lutte. Ainsi, l’ancien président Nicéphore Soglo indique qu’«après l’épreuve, elle (la résistance) fait son bilan, son débriefing, se débarrasse de ses maillons faibles pour savoir sur qui compter et dans quel domaine ».

Pour dire que la Résistance ne s’est pas résignée. Au contraire, «elle assiste sans surprise, à l’habituel ballet ou bousculade des transhumants vers la soupe et prépare calmement sa riposte ». Car, à en croire l’ancien maire de la ville de Cotonou, après la déculottée des législatives, Patrice Talon prépare sa réélection en 2021. Et il veut s’assurer d’avoir le plus grand nombre de maires possible à l’issue des prochaines communales parce que «les élections communales sont devenues l’un des viviers des parrainages à l’élection présidentielle ».

Nicéphore Soglo a indexé l’article 184 du code électoral qui dispose que «seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l’attribution des sièges ». Pour lui, le principe de 10% ne devrait pas s’appliquer aux élections à la base. Car, «le premier principe de la décentralisation veut qu’il faut régler les problèmes là où ils se posent : au niveau local ou régional, national ou fédéral. C’est la règle de subsidiarité ». Et dont l’ancien président trouve qu’il ne «reste plus qu’à corrompre quelques laquais, membres de la Résistance, pour déclarer ces élections locales inclusives ». Face à cela, Nicéphore Soglo qu’«il faut donc garder son calme devant les tapages de son parti unique » avant de conclure que «nous allons résolument vers la terre promise ».