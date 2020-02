Le gouvernement zimbabwéen veut récupérer les sous que les détenteurs de ses concessions minières lui doivent. En effet, hier mercredi 19 février 2020, le ministre des mines a fait savoir que ces sociétés doivent s’acquitter de leur taxe annuel jusqu’au 30 avril prochain, au risque de perdre leur licence d’exploitation. « Tous les détenteurs de concessions minières qui devaient de l’argent au ministère des Mines à la date du 31 janvier 2020 auront jusqu’au 30 avril pour payer. Faute de quoi, ils perdront leur titre » a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Le pays regorge de plusieurs ressources minières

Selon le ministre, le gouvernement zimbabwéen a décidé que toutes les compagnies qui détiennent des droits d’exploitation dans les concessions minières « doivent observer leurs obligations de payer le renouvellement annuel de leur licence ». Notons que le Zimbabwe regorge de plusieurs ressources minières dont du cuivre, du platine, du charbon, du diamant ou encore de l’or.

Le pays traverse une crise économique

Une source du secteur minier zimbabwéen a confié à un média étranger que les entreprises d’exploitations minières doivent plusieurs millions de dollars d’arriérés à l’Etat. Pour rappel, le secteur des mines est la plus importante source de devises étrangères du Zimbabwe. Depuis une vingtaine d’années, ce pays d’Afrique australe, traverse une crise économique et financière caractérisée notamment par des pénuries de médicaments, de carburants et d’électricité