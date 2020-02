Toujours très attentif aux nouvelles, notamment celles qui concernent les États-Unis, le président Trump n’a pas manqué de réagir à l’annonce de la condamnation d’Harvey Weinstein. L’ancien ponte du cinéma était effectivement jugé pour agressions et viols en série. Aujourd’hui reconnu coupable, sa sanction a été saluée par de très nombreuses personnes.

Actuellement à New Delhi, en Inde, le président Trump a effectivement tenu à souligner l’importance du message envoyé par la justice américaine. Selon lui, il s’agirait même d’une belle et grande victoire. Cependant, le président américain, actuellement en campagne officieuse dans le cadre de sa réélection a tenu à souligner la proximité entre le clan démocrate et le nouveau condamné. À ses yeux, Michelle Obama ou encore Hillary Clinton semblaient l’adorer.

Harvey Weinstein risque 29 ans de prison

Un constat valide puisque Weinstein a effectivement contribué à de nombreuses campagnes présidentielles dont celles d’Al Gore, (défaite contre George W. Bush) et d’Obama. Toutefois, la candidate malheureuse aux dernières présidentielles (Hillary Clinton) a elle aussi eu un mot à l’encontre de cette condamnation qu’elle a tenu à saluer. Une manière pour elle de prendre ses distances mais également de souligner le travail de la justice américaine.

Aujourd’hui âgé de 67 ans, Harvey Weinstein a donc repris place derrière les barreaux de la prison de Rikers Island. S’il en est sorti pour raisons médicales, se trouvant à ce jour dans un hôpital de Manhattan pour des douleurs à la poitrine, Weinstein connaîtra sa peine définitive à partir du 11 mars prochain. Disculpé de circonstances aggravantes, ce qui aurait pu lui coûter la prison à vie, l’ancien magnat du septième art risque toutefois jusque 29 ans de prison.

Le mouvement #MeToo, célébré

L’affaire elle, a éclaté à la suite du mouvement #MeToo, qui a débuté sur les réseaux sociaux. À l’époque, de nombreuses femmes commencent à témoigner des agressions sexuelles dont elles ont été victimes, offrant ainsi une tribune nouvelle à celles qui ont subi les pires sévices possibles. Les révélations s’enchaînant, de nombreuses actrices ont décidé de témoigner. À ce jour, plus de 80 femmes ont directement accusé Harvey Weinstein d’agression sexuelle ou d’avoir commis un viol.