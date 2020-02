La polémique sur le rapatriement des étudiants sénégalais qui se trouvent à Wuhan a motivé la sortie récente de Abdoulaye Wade. L’ancien président de la république du Sénégal s’est prononcé sur la question à travers un communiqué rendu public ce 12 février. Le prédécesseur de Macky Sall préconise une mutualisation des forces africaines pour faire revenir dans leur pays d’origine pays tout africain résidant actuellement dans la ville épicentre du virus.

“Ils ont aussi droit à la santé”

Pour le pape du Sopi, ces ressortissants sénégalais doivent être immédiatement rapatriés non sans prendre des précautions afin d’éviter la propagation du virus au sein de la population. “Evidemment, il faut le faire avec précaution et ne pas exposer les Sénégalais au risque du coronavirus. Eux aussi ont droit à la santé” estime le secrétaire général du PDS. Abdoulaye Wade préconise le rapatriement des personnes qui ne sont pas atteintes et la prise en charge médicale en Chine des autres “jusqu’à la guérison totale“. Il inclut dans son dispositif l’ensemble des ressortissants africains qu’ils soient sénégalais ou pas.

La ville de Wuhan, considérée comme le foyer de propagation du Coronavirus a été mise en quarantaine. Les ressortissants sénégalais qui se trouvent sur place ont lancé un appel aux autorités sénégalaises pour leur rapatriement, demande que ne peut satisfaire l’Etat du Sénégal car ne disposant pas des moyens logistiques et financiers nécessaires à cet effet selon le président Macky Sall. Une posture largement critiquée par une partie de l’opinion publique.