Ce samedi soir, les autorités chinoises arrêtait un éminent activiste et juriste qui aurait contre le président Xi Jinping, fait de virulents commentaires quant à gestion de la crise sévère de santé publique que traversait la Chine avec le coronavirus. Xu Zhiyong, un militant anticorruption, sorti il y a seulement deux ans des prisons étatiques pour avoir critiqué le système, était déjà recherché depuis 50 jours par le régime en place pour avoir participé à une réunion ‘’illégale’’.

« Monsieur Xi Jinping, veuillez démissionner »

Mais malgré sa ‘’cavale’’, Xu Zhiyong, ancien professeur de droit et fondateur de la campagne sociale en ligne’’ New Citizens Movement’’ (Mouvement des nouveaux citoyens) aurait régulièrement tenu à jour son blog et son compte Twitter, avec de nombreux commentaires et rhétoriques politiques sur la crise que traversait la Chine avec le coronavirus. Le 04 Février dernier, Xu Zhiyong publiait en ligne un pamphlet qui citant pêle-mêle, les manifestations pro-démocratie à Hong Kong, les nombreux décès dus à la crise du coronavirus, et les hésitations du gouvernement ; appelait le président Xi Jinping à reconnaitre son incapacité à conduire la Chine.

« Vous n’avez pas autorisé la divulgation de la vérité, et l’épidémie s’est transformée en catastrophe nationale. Chaque fois que vous faites face à une crise imminente, vous êtes perdu. Je ne pense pas que vous êtes un homme mauvais, vous n’êtes tout simplement pas sage… » aurait publié l’activiste. Ajoutant en fin de diatribe ; « Monsieur Xi Jinping, veuillez démissionner ». Xu Zhiyong, était arrêté vers 18 heures, heure locale ce 15 février dans le district de Panyu à Guangzhou, une grande métropole du sud de la Chine.