Le Coronavirus continue de susciter une très grande inquiétude au niveau mondial. Apparu en Chine dans la ville de Wuhan, le virus a fait une centaine de morts au sein de l’empire du milieu et des milliers de personnes ont contracté la maladie. Le coronavirus s’est propagé dans d’autres pays comme les États-Unis et la France, ces pays ont notamment décidé de procéder au rapatriement de leurs ressortissants vivant en Chine. Pour circonscrire la propagation du Coronavirus, la ville de Wuhan a été mis en quarantaine et les scientifiques travaillent d’arrache-pied pour trouver un vaccin contre la maladie.

Il faut dire que la pathologie est très virulente et peut causer la mort à tout moment. La communauté scientifique s’est réuni en urgence afin de mettre en place des mécanismes efficaces pour contrer la propagation du Coronavirus. Selon de nouvelles découvertes scientifiques, le Coronavirus pourrait se transmettre par d’autres voies autres que le système respiratoire.

Une nouvelle forme du Virus causant la diarrhée

Des scientifiques chinois ont indiqué qu’une nouvelle souche du Coronavirus pourrait se transmettre par le système digestif ainsi que par les fluides corporels. Les scientifiques ont analysé les selles et les frottis rectaux et ont ainsi découvert la dangereuse adaptabilité du Coronavirus.

Selon des médias chinois, cette nouvelle souche du Coronavirus provoquerait la diarrhée aux patients atteints en lieu et place d’une fièvre foudroyante. Une course contre la montre est donc lancée pour contenir ce virus qui fait peur au monde entier.