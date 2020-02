La Russie prend des mesures pour empêcher la propagation d’une éventuelle épidémie de coronavirus. Tout est mis à contribution pour éviter la survenue d’une épidémie de coronavirus en Russie. Des caméras de reconnaissance faciale sont en train d’être déployées dans obliger les personnes qui doivent rester confinées à cause de simples soupçons à vraiment se confiner.

Aujourd’hui en Russie, pas question de traverser les frontières lorsque vous êtes Chinois. Les Chinois habitant en Russie où nouvellement revenus de la Chine sont contraints à passer deux semaines en quarantaine enfermés dans leur propre maison, même s’ils ne présentent pas de symptômes.

Ces caméras de reconnaissance faciale pour mieux surveiller

Ces caméras de reconnaissance faciale permettront de mieux surveiller les quelques 2500 personnes obligées de se confiner chez eux le temps qu’il faut pour s’assurer qu’ils ne sont pas contaminés par le virus. La ville de Moscou a ajouté de nouvelles mesures pour renforcer celle déjà prises par le pouvoir central. Ces 2500 personnes reviennent pour la plupart de la Chine et paraissent bien portantes. Mais elles sont contraintes à la quarantaine pour deux semaines fermes et contrôlées grâce à la reconnaissance faciale.

La mairie tient au respect strict de ce délai et appelle à son respect rigoureux sur le site internet de la ville. On peut notamment y lire : «le respect des règles du régime est constamment contrôlé, notamment à l’aide des systèmes de reconnaissance faciale et d’autres mesures techniques utiles à la protection de la population».

Des mesures drastiques qui ont pour but de limiter la propagation du dangereux virus dans le pays qui ne compte que deux cas de la maladie clairement déclarés. Des mesures cependant très critiquées par la communauté internationale, notamment celle de l’obligation de confiner les gens chez eux avec la surveillance faciale.