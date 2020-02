L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) multiplie ces actions en vue de la prévention et de la lutte contre le coronavirus. Courant la fin du mois dernier, l’organisation s’était inquiétée pour les pays qui ne sont pas prêts à faire face au virus. Après avoir déclaré l’épidémie d’une urgence de santé mondiale il y a quelques semaines, cette fois-ci, l’OMS prévient l’Afrique par rapport au mal. Depuis Genève, dans une liaison vidéo, le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreueus s’est inquiété pour l’Afrique.

« L’Afrique est particulièrement vulnérable » selon Moussa Faki Mahamat

Réunis à Addis Abeba avec les ministres de la santé de l’Union Africaine (UA), il a exhorté les pays de l’institution à « faire front commun » pour lutter contre l’épidémie avant de soutenir que la « principale (…) préoccupation continue d’être le potentiel de dissémination du COVID-19 dans les pays dont les systèmes de santé sont plus précaires ». A l’en croire, le fait de ne pas être bien préparé pourrait rendre les choses plus difficiles pour l’Afrique. Les « patients ont besoin de soins intensifs nécessitant des équipements comme des appareils d’assistance respiratoire qui manquent dans de nombreux pays africains… » s’est préoccupé Tedros Adhanom Ghebreueus. Même si l’Egypte reste pour le moment le seul pays à connaitre des cas de l’épidémie, les autres pays du continent s’activent tout en prenant des mesures de contrôle et de prévention. Déjà, Kenya Airways et plusieurs d’autres compagnies aériennes du continent ont décidé de surseoir toute activité en destination de la chine. Moussa Faki Mahamat, le président de l’UA a exhorté les dirigeants de l’Afrique à « prendre les mesures drastiques de prévention et de contrôle » contre le virus car selon lui « l’Afrique est particulièrement vulnérable ». Les conditions et équipements de santé sont les principales inquiétudes du dirigeant de l’UA.

Les pays africains les plus exposés au virus

L’Egypte est le seul des pays africains à enregistrer un cas du coronavirus. Tous les continents sont donc désormais en alerte par rapport au virus. Les scientifiques en prenant compte des infrastructures de santé et de la démographie des pays de l’Afrique en lien avec la chine, ont mené une étude qui détermine les pays du continent les plus exposés au virus mondial. Selon l’étude publiée dans ‘’The Lancet’’, trois pays sont plus vulnérables au virus. Il s’agit de l’Algérie, de l’Egypte et de l’Afrique du Sud qui entretiennent des échanges aériens avec la chine. Le Nigéria, le Soudan, l’Angola, la Tanzanie, le Kenya ou encore le Ghana sont par contre moins exposés aux risques de contamination du coronavirus.