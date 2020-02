Le Coronavirus continue visiblement de gagner du terrain. Selon les informations relayées par les médias, l’Afrique a connu son premier cas de Coronavirus. Il a été découvert en Egypte. Le malade ne serait tout de même pas du pays des Pharaons même si ses origines n’ont pas été précisées dans le communiqué rendu public par les autorités égyptiennes en charge de la santé.

A en croire le porte-parole du ministère, Khaled Megahed, des dispositions ont été prises pour suivre de très près le sujet malade. Il aurait été transféré à l’hôpital et mis quarantaine. L’officiel égyptien indique également que l’Organisation Mondiale de la Santé a été mise au courant de la situation. « Le ministère a pris des mesures préventives et surveille l‘évolution du cas (…) qui s’est stabilisé », précise le porte-parole de ministère Khaled Megahed.

Plusieurs dispositions prises par les autorités

Depuis l’apparition du Coronavirus, les autorités égyptiennes ont pris plusieurs dispositions pour protéger leurs compatriotes. Dans un premier temps, les vols de sa compagnie nationale avec la Chine ont été suspendus. Plusieurs centaines d’Egyptiens préalablement à Wuhan ont rallié leur pays. Ils ont d’abord été mis en quarantaine pendant près de deux semaines après leur arrivée en Egypte.

Pour l’heure, le nombre de morts causé par cette épidémie ne cesse de croître en Chine. Le dernier bilan fait état de 1400 morts. Outre le Japon et les Philippines qui ont également enregistré des décès dus à ce mal, aucun autre pays n’a été mentionné.

Des recherches sont en court dans le but d’identifier un traitement et un vaccin à ce virus qui sème la terreur dans le monde et plus précisément en Chine.