La lutte contre le Coronavirus se poursuit en Chine. Alors que les médecins-chercheurs sont à pied d’œuvre pour mettre sur pied un traitement et un vaccin contre le mal, des structures ont créé une application qui aura pour mérite de détecter si quelqu’un est passé trop prêt d’une personne infectée par le virus. Dénommée « détecteur de contact rapproché », l’application a été mise sur pied par la Commission nationale de la santé chinoise, le Conseil des Affaires de l’Etat et le groupe China Electronics Technology.

“Contact rapproché…”

Ce fut également une occasion pour la Commission nationale de la santé chinoise de revenir sur le contenu à donner au terme « contact rapproché ». Il renvoie selon les explications à « quelqu’un qui serait passé proche, sans protection, d’une personne dont l’infection par le coronavirus est confirmée, suspectée ou qui aurait montré des symptômes similaires. »

Insertion du nom et de la pièce d’identité

Le mode d’utilisation du « détecteur de contact rapproché » a également été détaillé. L’application s’enregistre en effet avec un numéro de téléphone. Après l’insertion du nom et de la pièce d’identité, le détenteur de l’appli saura s’il a été trop proche ou non d’un malade du Coronavirus. Au cas où le texte se révèle être positif, la personne devra entrer en contact avec les autorités sanitaires afin que des dispositions idoines soient prises.

Rappelons que le Coronavirus se révèle être l’une des épidémies les plus dévastatrices des derniers mois. Il a touché plusieurs pays à travers le monde entier. En Chine où le Coronavirus a vu le jour plus de 1000 personnes ont été tuées par le mal. Dans le monde, on détecte 40 000 personnes touchées.