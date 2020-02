Le nouveau Coronavirus apparu à Wuhan dans le centre de la Chine continue de défrayer la chronique. Le virus qui ne cesse de faire des ravages en Chine continentale avec plus de 2300 décès, se fait aussi remarquer sur le continent européen. En Italie, ce sont plus de 150 cas de Coronavirus qui ont été découverts. Et pour que la maladie ne se propage dans tout le pays, le gouvernement italien a annoncé l’isolement de six villes, pour une durée de deux semaines.

« La ville de Codogno est désertée »

Les autorités italiennes ont également décidé de façon préventive, de suspendre le carnaval de Venise. Un média français qui s’est rendu dans la ville de Codogno au nord de l’Italie à 60 km au sud de Milan, foyer du Coronavirus en Italie, a indiqué la situation dans cette localité. Selon le journal, « la ville de Codogno est désertée, les habitants ne peuvent plus entrer et sortir de la ville ». Le Premier ministre italien a exhorté les habitants de la ville à rester chez eux.

149 cas positifs

Notons que, la maladie a entraîné la fermeture des magasins, des sociétés et des écoles. Les pharmacies et quelques supermarchés restent ceoendant ouverts pour les clients, qui sont autorisés à y rentrer par petits groupes. Pour rappel, dans la soirée d’hier dimanche soir, le chef de la protection civile Angelo Borrelli avait annoncé que l’Italie comptait 149 cas positifs. « 55 personnes sont hospitalisées avec des symptômes, 25 en thérapie intensive, 19 à l’isolement et 27 en cours de contrôle. »

Pour l’heure, le Coronavirus a fait 3 morts, qui constituent les seuls décès dûs à la maladie sur le continent.