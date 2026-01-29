France : le millionnaire sénégalais Kabirou Mbodje accusé de viol

Kabirou Mbodje est une figure de l’entrepreneuriat au Sénégal. Celui-ci a effectivement drigé une société spécialsiée dans le transfert d’argent, largement utilisé par les différentes diasporas. Devenu millionnaire, il est connu pour être un homme tout à fait classique, bien que son train de vie dénote légèrement.

Mis en examen en octobre 2022, il était soupçonné d’avoir violé plusieurs femmes. Placé sous contrôle judiciaire, il n’aurais cependant pas respecté les demandes de la justice. En effet, ses proches seraient intervenus auprès des plaignantes afin de mettre la pression pour qu’elles retirent leur plainte.

Huit femmes ont déposé plainte contre Kabirou Mbodje

Aujourd’hui, celui-ci reste détenu. En effet, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a examiné mardi la demande de remise en liberté de cet homme d’affaires sénégalais de 61 ans, sans y donner suite à ce stade. Au total, ce sont huit femmes qui ont déposé plainte contre lui, l’accusant notamment de viols, violences et agressions sexuelles.

Publicité

Kabirou Mbodje conteste l’ensemble des faits reprochés. Il évoque une stratégie organisée visant à lui extorquer de l’argent, en s’appuyant sur sa notoriété et sa situation financière. En l’attente d’un procès, la justice française a préféré assurer. Celle-ci craint en effet une fuite soit en Suisse, soit au Sénégal. Une procédure d’extradition prendrait alors beaucoup trop de temps, sans être par ailleur sûr qu’elle aboutisse.

Des plaignantes confirment des pressions et des propositions financières

La défense elle, continue d’appeler à sa remise en liberté. L’instruction se poursuit et l’enquête suit sont cours mais nul doute que cette affaire est loin d’être terminée. Il y a quelques jours, des plaignantes ont affirmé avoir reçu de nouvelles offres de la part de la famille du millionnaire, financières cette fois-ci, afin de trouver un accord à l’amiable pour les pousser à retirer leur plainte.