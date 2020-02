Le feuilleton du nouveau Coronavirus apparu à Wuhan dans le centre de la Chine en décembre dernier n’a pas fini de livrer tous ses épisodes. Selon une annonce faite hier dimanche 09 février 2020 par la commission nationale de la Santé le nombre de morts dû au virus, s’est augmenté de 89 en Chine continentale. Ce qui ramène le bilan à plus de 800 morts. A ces décès s’ajoutent un aux Philippines et un autre à Hong-Kong. Le samedi 8 février 2020, l’organisation mondiale de la santé (OMS), qui avait déclaré une urgence sanitaire mondiale, a fait remarquer que le nombre de contaminations enregistrés en Chine est en train de se stabiliser.

Il exprime son soutien aux personnes contaminées

Cela même si selon elle, il est trop prématuré d’affirmer que le Coronavirus a dépassé son pic. Pour l’heure, aucun remède n’a été trouvé pour contrer le virus. La situation a fait réagir la star hongkongaise du 7e art, Jackie Chan, qui a encouragé la lutte contre le Coronavirus, tout en exprimant son soutien aux personnes qui ont été contaminées. C’est dans cette dynamique qu’il a promis à la personne qui mettra au point un vaccin contre le virus, une récompense d’un million de yuan (130.000 euros).

Il donne des masques

«La science et la technologie sont la clé pour vaincre le virus, et je crois que beaucoup de gens ont les mêmes idées que moi et espèrent qu’un remède pourra être développé le plus rapidement possible. J’ai maintenant une idée “naïve”. Quelle que soit la personne ou l’organisation qui l’accomplit, je tiens à la remercier avec 1 million de yuans (soit 130 000 euros)» a-t-il laissé voir sur le réseau social chinois Weibo. Jackie Chan s’est montré triste à la vue de ses compatriotes qui affrontent la maladie. Il est également engagé dans la lutte contre le Coronavirus en donnant des vêtements de protection et des masques.

«Je ne veux plus voir les rues désertes alors qu’elles auraient dû être animées. Je ne veux pas voir mes compatriotes lutter jusqu’à en tomber malade au lieu de profiter de la vie» a-t-il déclaré.