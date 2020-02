L’inquiétude grandit au Bénin depuis la détection d’un cas de coronavirus au Nigéria voisin. Le ministre de la santé comme pour rassurer ses compatriotes était sur le plateau de la télévision nationale hier vendredi 28 février, dans le journal de 20 H. Benjamin Hounkpatin a indiqué que le Bénin est prêt à affronter la menace. Le gouvernement a déjà mis en place un comité interministériel composé du ministre de la santé, du ministre des affaires étrangères, de son homologue de l’intérieur et du ministre des transports.

C’est pour dynamiser le volet coordination qui est très important en matière de gestion d’une épidémie. Outre le comité interministériel, il y a le comité national de crise sanitaire dans laquelle on retrouve le conseil national de lutte contre le Sida, la tuberculose, le paludisme, et les épidémies. Tous ces comités se réunissaient au moins une fois par semaine « pour préparer la situation à laquelle nous faisons face » informe Benjamin Hounkpatin.

“Le Bénin est l’un des pays à même de poser le diagnostic sur place”

En dehors du volet coordination, il y a les volets surveillance et laboratoire. La surveillance est au niveau des plateformes aéroportuaires et des frontières terrestres. Des caméras thermiques y sont déjà installées. On y trouve aussi des pistolets thermiques pour vérifier la température et des gels hydro-alcooliques et de solution chlorée pour désinfecter les mains.

Le laboratoire est particulièrement important parce qu’après avoir mis une personne en quarantaine, il faut à tout prix être en mesure de poser le diagnostic assez rapidement pour prendre en charge cette personne si elle est contaminée ou alors lever la quarantaine. Le ministre assure qu’à ce niveau « le Bénin est l’un des pays à même de poser le diagnostic sur place ».

Il y a déjà des sites d’isolement à Cotonou

Il y a déjà à Cotonou des sites d’isolement conformes aux normes internationales. « Dans les départements et zones sanitaires, les directeurs départementaux de la santé et les médecins coordonnateurs ont été instruits pour identifier les formations sanitaires qui peuvent être libérées totalement et les transformer en centre d’isolement » informe le ministre.

Il ajoute par ailleurs qu’une quantité suffisante de masques sont disponibles au Bénin. Notons que depuis le 30 janvier le Bénin a déjà géré au moins 40 cas d’auto-isolement. Il s’agit essentiellement des personnes ayant quitté des pays infectés par le coronavirus.

« Nous les suivons jusqu’à ce que la période d’incubation qui est de 14 jours passe. On leur recommande de respecter l’auto-isolement et de rester seul dans leur chambre. Ils peuvent surveiller leur température et dès qu’ils sentent les signes de la maladie, on leur demande d’appeler immédiatement le numéro du Samu » explique le ministre. Il a pour finir invité ses compatriotes à ne pas céder à la peur. « Le gouvernement a pris la mesure des choses » assure-t-il.