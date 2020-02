Le Bénin est sur ses gardes depuis qu’une épidémie de coronavirus s’est déclarée en Chine dans la ville de Wuhan. Les autorités ont pris des mesures pour interdire l’entrée sur le territoire national à toute personne ayant séjourné plus de quinze jours dans l’empire du milieu.

Les éleveurs de pangolins invités à se rapprocher de la DDS

C’est le directeur départemental de la santé du Zou qui l’a fait savoir hier mercredi 19 février, au cours de la conférence administrative départementale présidée par le préfet Firmin Kouton. Selon le Dr Evariste Tokplonou dont les propos ont été rapportés par l’Agence Bénin Presse, « l’entrée de toute personne ayant passé plus de quinze jours en Chine est systématiquement interdite au niveau de l’aéroport, des pistes frontalières et des voies maritimes ».

D’autres mesures ont également et prises, informe le médecin qui invite les populations du Zou à éviter les contacts avec des animaux comme le pangolin, le dromadaire, la chauve-souris, et à se laver les mains. Il a par ailleurs demandé aux éleveurs de pangolins de se rapprocher des services compétents de la direction départementale de la santé ou des agents des eaux et forêts pour savoir les dispositions à prendre afin d’éloigner efficacement le spectre du coronavirus.