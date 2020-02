Le coronavirus continue de susciter la crainte partout dans le monde. Et comme tous les pays du monde, la Russie s’affaire pour contrer une éventuelle épidémie du nouveau coronavirus qui fait des ravages à Wuhan en Chine. Le gouvernement russe a pris des mesures pour éviter une possible propagation de l’épidémie sur son territoire qui possède une frontière terrestre avec la grande Chine et pour protéger le chef du Kremlin.

Le gouvernement russe a décidé de la fermeture de la frontière terrestre qui relie les deux grands pays. Une mesure en somme normale lorsqu’on connaît les ravages que ce coronavirus fait en Chine. Au Kremlin, des mesures ont aussi été prises pour protéger le président Poutine. Des journalistes présents au Kremlin ce jeudi dans le cadre de la réunion du Conseil d’État en présence de Vladimir Poutine ont rapporté que toute personne pouvant être en présence du président Poutine devrait passer par un contrôle de la température par une caméra thermique.

Une simple « mesure de précaution»

Une mesure de sécurité supplémentaire qui vient s’ajouter aux habituelles mesures de sécurité auxquelles étaient habitués les journalistes. Une simple « mesure de précaution », selon Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Une mesure de précaution qui ne manque pas de susciter une certaine appréhension de la part de la population russe qui se questionne sur les réels risques de contaminations de la maladie dans le pays.

Seuls deux cas ont été officiellement recensés dans le pays jusqu’ici. Deux ressortissants chinois de retour de la Chine. Les autorités russes ont rassuré les populations des mesures déjà prises pour lutter contre une possible épidémie du coronavirus dans le pays. La Chine où l’épidémie est apparue essaie difficilement de la contenir. L’annonce d’un possible remède a eu un effet très positif sur les marchés boursiers.