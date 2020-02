En raison de l’ampleur que prend l’épidémie de coronavirus, l’espace Schengen créé en mars 1985 pourrait connaître une suspension. Éliminer les contrôles frontaliers entre les pays membres de l’espace et renforcer les contrôles frontaliers entre les pays membres et ceux qui n’en sont pas membres; ce sont en effet les exigences de l’espace que constitue près de 26 pays.

Le COVID-19 dans les tous prochains jours pourrait faire suspendre ces normes à en croire la porte-parole de la commission européenne. « Les pays de l’UE, selon le code Schengen, ont le droit de reprendre le contrôle temporaire aux frontières en raisons des menaces pour la santé publique suite à l’épidémie de coronavirus…» a affirmé au cours d’une conférence de presse, ce mardi Dana Spinant.

232 millions d’euros pour lutter contre l’épidémie

Dans la situation actuelle où plusieurs pays se dotent des moyens et précautions nécessaires pour prévenir et lutter contre le coronavirus, les ressources financières sont d’une importance capitale afin de faire face aux différentes mesures à prendre. Dans un communiqué rendu public hier, la commission a annoncé accroître son soutien aux Etats membres en vue de faire face aux mesures en cours.

232 millions d’euros, c’est la somme mobilisée par la commission pour soutenir les Etats membres. 114 millions d’euros soutiendront les actions de l’OMS et 3 millions d’euros affectés aux mécanismes de protection civile de l’UE au profil des rapatriements de citoyens de l’UE à Wuhan. 90 millions d’euros du financement iront à l’endroit du partenariat public-privé avec l’industrie pharmaceutique pour la recherche d’un vaccin et 10 millions seront affectés à des projets de recherche sur l’épidémie, son diagnostic, sa thérapie et sa gestion clinique pour endiguer et prévenir le mal. En ce qui concerne l’Afrique 15 millions d’euros lui devrait être alloués y compris l’institut Pasteur Dakar au Sénégal pour soutenir le diagnostic rapide et la surveillance épidémiologique.