Au pays du Négus, pas question de rapatrier les étudiants éthiopiens bloqués à Wuhan. L’Ethiopie a fait savoir à ses ressortissants demeurés dans la ville de Wuhan qu’il lui serait impossible de les rapatrier vers le continent africain. Cette fin de non-recevoir a été signifiée aux étudiants concernés qui demandaient à leur gouvernement de les rapatrier par une lettre adressée à l’Union des étudiants éthiopiens à Wuhan. Une lettre de l’ambassade d’Ethiopie en Chine.

La raison évoquée par l’ambassade éthiopienne de Chine pour justifier ce refus est «le manque de moyens nécessaires à leur mise en quarantaine après leur retour», nous informe BBC Monitoring avec pour source principal le journal éthiopien The reporter. Ce refus intervient alors que cette épidémie laisse planer dans le monde entier une certaine psychose, étant donné qu’aucun traitement vraiment efficace n’a été trouvé pour lutter contre cette maladie.

L’Afrique prudente dans les cas de rapatriement

A l’instar des étudiants éthiopiens, de nombreux étudiants étrangers sont restés bloqués dans le pays et s’en remettent à leur ambassade. Si certains pays occidentaux ont déjà rapatrié leurs ressortissants, les pays africains traînent encore les pas. Le risque d’une propagation du coronavirus dans les pays pauvres est aussi un élément qui oblige à la prudence dans cette situation car la propagation de l’épidémie dans les pays pauvres d’Afrique pourrait être un véritable drame. Avec le peu de moyens dont disposent ces pays pour affronter une telle épidémie.

Ce refus intervient aussi alors que le premier cas de coronavirus sur le continent africain a été officiellement enregistré en Egypte. Le malade serait de nationalité étrangère, selon le ministre égyptien de la santé et l’OMS. Sa nationalité n’a pas été dévoilée. L’épidémie de coronavirus apparue à Wuhan en Chine est le nouveau défi sanitaire qui focalise l’attention des chercheurs et du monde entier. Plus de 1700 personnes sont mortes dans le monde et autour de 68 000 personnes sont contaminées par le mal. La grande majorité des décès et des contaminations a eu lieu à Wuhan en Chine.