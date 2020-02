Après la Chine, l’Iran est le pays qui présente le plus lourd bilan du Covid-19. Ce pays d’Asie connaît aujourd’hui 43 cas de coronavirus dont 8 personnes sont déjà décédées. Un bilan bien loin des 77 000 cas de coronavirus recensés en Chine dont 2 400 sont décédés. Néanmoins, ce bilan demeure jusqu’ici le plus élevé en dehors de la Chine en terme de malades décédés.

Un triste bilan qui a suscité des réactions plutôt promptes de la part des pays voisins de l’Iran. L’Irak, le Pakistan, l’Arménie, la Turquie et l’Afghanistan ont décidé de la fermeture de leurs frontières avec le pays de l’ayatollah. Des fermetures temporaires qui sont des mesures prises par ces voisins de l’Iran pour éviter une malheureuse propagation de l’épidémie du Covid-19 dans leur pays.

Des centaines de cas en Corée du sud et au Japon

Outre ces deux pays contaminés cités supra, les cas du coronavirus se signalent dans plusieurs pays. Les deux pays où on a pu observer un important nombre de personnes contaminées sont la Corée du sud et le Japon. Les 630 cas dénombrés dans ce pays sont tous des passagers du bateau de plaisance Diamond Princess. Le grand et vaste bateau a été mis en quarantaine à Yokohama au Japon. Des centaines de personnes qui ont été testés négatifs ont été autorisées à quitter le paquebot. Signalons que trois personnes sont déjà mortes de la maladie sur ce paquebot

La Corée du sud est aussi très connue pour ces cas de coronavirus. Le pays dénombre plus de 602 personnes contaminées. La propagation de ce virus dans le pays a été favorisée par les membres d’une secte chrétienne. Certains pèlerins de retour d’Israël sont revenus avec le mal. 18 de ces nombreux pèlerins ont présenté des signes d’infection et suivent des soins.