Avec près de 600 morts et plus de 25.000 personnes contaminées, le nouveau coronavirus continue d’affoler les citoyens et les gouvernements. Résultats, de nombreuses mesures sont mises en place afin d’endiguer la maladie et de permettre un retour rapide à la normale. Si certaines sont extrêmes, à commencer par la mise en quarantaine de 56 millions de personnes, d’autres sont un peu plus insolites.

Installés du côté de Singapour, Joseph Yew et Kang Tin sont retournés en Chine, du côté de Hunan, alors que commençait à se propager le virus. L’idée pour le couple, était alors de passer quelques jours en famille afin de profiter des festivités du Nouvel An. Limitrophe à la province de Hubei, là où s’est déclarée l’épidémie, la province de Hunan reste peu touchée étant relativement rurale. Toutefois, les inquiétudes sont réelles, notamment pour celles et ceux qui sont proches du couple, qui souhaitait se marier.

Un mariage organisé dans de drôles de conditions

De retour à Singapour le 30 janvier dernier, les deux devaient effectivement se dire oui trois jours seulement après leur arrivée. Problème, la plupart des invités ont eu peur de se voir infecter par la maladie. La psychose s’installant, sur les 190 personnes devant se rendre au mariage, 110 ont décidé d’annuler leur venue. Pas de quoi entacher l’enthousiasme de Joseph et Kang qui ont tout de même souhaité aller de l’avant alors que l’hôtel dans lequel ils ont décidé de se marier ne souhaitait pas décaler la date de cérémonie.

110 personnes en visioconférence

Résultat, une belle cérémonie a été organisée alors que les invités eux, se trouvaient en visioconférence. Une initiative tout à fait improbable, qui a eu le don de faire rire énormément de monde. Le processus lui, s’est parfaitement bien déroulé et le couple ne pouvait d’ailleurs rêver mieux puisque selon Joseph, l’atmosphère aurait été vraiment étrange si tout le monde était venu.

Ainsi, après une coupe de champagne et un petit discours, le mariage s’est terminé sur une belle note. Heureusement pour eux, il s’agissait de leur second, puisque le couple s’est marié une première fois en Chine, avec un mariage bien plus traditionnel.