Le nombre d’infections en Chine continentale, au coronavirus, aurait atteint de telles proportions que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déclaré le nouveau coronavirus «urgence en Chine», la semaine dernière. Et le bilan des victimes de l’épidémie de coronavirus continuerait de grimper, avaient annoncé mardi des responsables chinois. Le nombre de décès en Chine avait vu 97 nouveaux enregistrements tôt ce lundi, portant le nombre total de décès à 908, avec le nombre de cas confirmés sur le continent à 40.171. Pour le président chinois, Xi jinping, il était temps de prendre des mesures plus « fortes ».

Le président chinois dit toute sa concerne

Selon les médias chinois, tous les derniers décès seraient survenus à Wuhan, l’épicentre de l’épidémie qui était en quarantaine alors que la Chine se démenait pour contenir la propagation du virus. Le 27 janvier, alors que la crise commençait à prendre de l’ampleur et une connotation plus nationale ; et que la ville de Wuhan était mise en quarantaine, le président chinois, Xi Jinping, dépêchait son commandant en second, le Premier ministre Li Keqiang à Wuhan.

Depuis, le chef de l’Etat n’était que très peu apparu. Pourtant il avait été rapporté dans les médias d’État que ce serait le président lui-même qui serait aux commandes des efforts nationaux pour contenir l’épidémie. Une absence du devant de la scène nationale qui avait donné l’impression à de nombreux chinois que le président semblait se mettre à l’écart de la tragédie que vivait ses concitoyens.

Mais ce lundi, s’exprimant à la télévision d’État, M. Xi Jinping avait annoncé que le pays accélérerait le développement de médicaments, aux « effets cliniques relativement bons » contre le virus. Au cours de son intervention , le président chinois avait surtout tenu à rassurer ses compatriotes sur le fait que le pays gagnerait la lutte contre l’épidémie de coronavirus, affirmant qu’il adopterait désormais des « mesures plus décisives » pour contenir la propagation.