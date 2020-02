En Chine l’épidémie du coronavirus continue par faire des ravages. Depuis son annonce, il a déjà occasionné plus de mille décès. Dans les grands laboratoires du monde les recherches se poursuivent afin de trouver des vaccins dans le but de lutter contre le virus, même si le processus prend du temps. A Londres, des chercheurs de l’Imperial College ont affirmé, faire partie des premiers chercheurs à essayer un vaccin sur des souris afin de lutter contre le virus. Ils espèrent trouver une issue d’ici la fin de l’année.

D’après Paul McKay, chercheur à l’Imperial College, ils ont injecté à des souris le vaccin qu’ils ont généré à partir des bactéries, dans l’espoir de pouvoir déterminer les semaines à venir la réaction chez ces souris, à travers leurs sangs, leurs réponses en matière d’anticorps contre le coronavirus. En Chine, des chercheurs de l’université de Shanghaï ont également entamé ce dimanche, des tests sur des souris selon l’agence Xinhua.

Les premiers à parvenir à des résultats

Du côté des chercheurs de l’Imperial College, ils escomptent « être les premiers à faire des essais cliniques sur les humains » et à déboucher sur un vaccin particulier. Ces chercheurs s’appuient sur des recherches sur le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qu’ils ont commencé il y a vingt ans afin de parvenir le plus vite à leur fin.

Dans cette course des chercheurs au vaccin contre le coronavirus, Paul McKay a affirmé qu’il s’agit plutôt d’une course collaborative avec des échanges mutuels sur les résultats et non d’une course compétitive. Le chercheur britannique en veut pour preuve le partage effectué par les chinois à propos du génome qu’ils ont séquencé, ce qui montre selon Mckay qu’il n’est sûrement pas question d’une compétition.