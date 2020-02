La planète est inquiète depuis qu’une épidémie de coronavirus s’est déclarée dans la province de Wuhan en Chine. Plusieurs pays ont déjà rapatrié leurs ressortissants qui vivent dans l’empire du milieu. En Afrique, le Maroc et l’Algérie ont aussi pris des mesures pour ramener leurs ressortissants au pays. Au sud du Sahara, des pays comme le Bénin restent encore aphones sur le sort de leurs diasporas en Chine.

Interrogé par les journalistes de Canal 3 Bénin ce mardi dans l’émission Actu matin, Jean-Tychique Dossa un béninois vivant dans la région de Wuhan, épicentre du mal, appelle le président Talon au secours. « Nous demandons au président et à son gouvernement, le chef de l’Etat, le papa Patrice Talon de bien vouloir penser à nous. La situation est vraiment très critique. Si nous avons l’occasion, nous allons rentrer. (…) Le gouvernement peut aussi rapatrier d’ici vers le Bénin, mais pourquoi ils ne disent rien » s’inquiète-t-il.

“Le moment est très critique, très très critique”

L’étudiant indique par ailleurs qu’ils sont une trentaine de béninois à étudier à Wuhan. Actuellement la « situation va de mal en pis », et on est enfermé dans nos chambres, on ne peut pas sortir, tout est fermé informe-t-il. Même les moyens de transport, les supermarchés, tout est fermé. « Le moment est très critique, très très critique et plus le temps passe plus on est inquiet » fait-il savoir sur un ton alarmant.

Quand on lui demande si ses camarades et lui ont pris contact avec l’ambassade du Bénin près la chine, il répond par l’affirmative. « On a en Chine une fédération des amicales des étudiants et stagiaires béninois qui prend en compte tout ce qu’on dit et qui sont en contact avec l’ambassadeur. Nous avons essayé de faire part des difficultés que nous avons ici mais jusqu’à présent rien n’est fait » se désole t-il