Ce samedi 22 février 2020 le ministre ivoirien de l’agriculture et des ressources halieutiques et porte-parole du RHDP, (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) parti au pouvoir, à l’occasion de sa participation au salon de l’agriculture de Paris en France, a été attaqué, par l’un des partisans de Guillaume Soro.

En effet, dans les rues de la capitale française, quand passait le ministre Adjoumani Kouassi Kobenann, le soroïte l’a vivement interpellé. Il lui a posé la question de savoir s’ils sont fiers du sort qu’ils ont réservé aux députés proches de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Soro, arrêtés depuis le 23 décembre 2019. « M. le ministre Adjoumani, vous êtes fier d’être ici pendant que vous emprisonnez nos députés en Côte d’Ivoire ? Vous êtes fier d’être dans un pays démocrate ? » a-t-il interrogé le ministre en filmant en même temps la scène.

Le jeune homme félicité par Mamadou Traoré

Embêté par l’interpellation, le ministre de l’agriculture a répondu par le silence en ordonnant à ses gardes de corps de saisir le téléphone de son détracteur. Il a été révélé plus tard que le jeune homme s’appellerait Soumahoro Ibrahim.

Impressionné par son courage, l’un des plus ardents défenseurs de Soro, le professeur Mamadou Traoré l’a rencontré et l’a félicité. « Bravo à toi mon petit Ibra. Toi qui as interpellé dans une rue à Paris un ministre de la République de Côte d’Ivoire sur la situation de nos prisonniers politiques GPS et sur la violation des droits de l’homme. Tu es un vrai soroïste » a posté le cadre de Générations et peuples solidaires (GPS).