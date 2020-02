A moins de neuf mois des élections présidentielles en Côte d’Ivoire, les différents partis de l’opposition attaquent le régime en place de tous les côtés. A l’occasion de l’installation du bureau politique du Front populaire ivoirien (FPI) de Pangbankouamékro dans le département de Bouaflé, l’ancien ministre de Laurent Gbagbo et cadre du FPI Amani N’Guessan, n’a manqué aucune occasion pour tirer à boulets rouge sur le Président de la République Alassane Ouattara.

Face aux promesses d’émergence de la Côte d’Ivoire qu’avait faites le Président Ouattara, M. N’guessan a affirmé que rien n’a changé et qu’au contraire, il a servi au peuple, la division et la régression. « Alassane Ouattara a promis à la Côte d’Ivoire, l’émergence en 2020. En lieu et place de l’émergence, Alassane Ouattara, le RDR et le RHDP ont servi aux Ivoiriens, la division et la régression. Ils ont déclaré qu’avec eux en 2020, la Côte d’Ivoire sortirait de la pauvreté. Aujourd’hui, force est de constater qu’ils ont échoué ». a-t-il affirmé.

En rappelant que Ouattara avait affirmé être ‘’indéboulonnable’’, comptant sur les soutiens de Guillaume Soro, de la communauté internationale, du PDCI, en plus de lui-même, le cadre du FPI a notifié que Ouattara est désormais tout seul. «Aujourd’hui, la communauté internationale l’a quitté, le PDCI-RDA, son vrai soutien l’a aussi quitté et enfin, Soro l’a quitté. Trois boulons perdus. Il ne lui reste que son seul boulon » a martelé Amani N’guessan.

Le cadeau reservé à Gbagbo

L-ex-ministre a terminé son discours en invitant la population à rester discipliner pour la victoire de leur parti au soir du 31 octobre 2020. En leur annonçant le retour imminent de Gbagbo au pays, Amani N-guessan a convié la population à lui réserver un beau cadeau. « Le plus beau cadeau qu’on puisse lui faire après tant de souffrances subies, c’est qu’il retrouve un FPI fort, discipliné et en ordre de bataille pour la victoire en 2020 » a-t-il conclu.