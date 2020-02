Le 08 mars 2014, se produisait l’une des tragédies aériennes les plus marquantes de l’histoire, en effet le Boeing 777 de la Malaysian airline (MH370) en partance pour Pékin, la capitale chinoise a disparu des radars de façon inexpliquée. Il y avait 239 passagers à bord du MH370. Malgré la mobilisation d’importantes ressources et la participation de plusieurs pays aux recherches, le Boeing 777 de la Malaysia airline n’a jamais été retrouvé, il se serait vraisemblablement écrasé dans une zone couvrant l’Océan indien et l’Australie. C’est dans ce périmètre de 120000 km2 que les recherches se sont essentiellement concentrées

Le drame de la Malaysia airline a bouleversé le monde entier, la disparition mystérieuse de l’avion reste pour l’heure une véritable énigme. Les recherches pour tenter de retrouver l’appareil ont duré un long moment avant d’être suspendu en janvier 2017. De nombreuses thèses ont été mises en avant pour expliquer cette catastrophe aérienne qui reste toujours vive dans les mémoires du grand public et surtout des proches des victimes.

“Je ne vous dirai pas qui a dit quoi (…)”

Au cours d’un documentaire qui a été diffusé ce mercredi sur la chaîne Sky News, l’ex-premier ministre australien, Tony Abbott, qui était en poste lors de la disparition du MH370 il y a 06 ans a fait des déclarations intrigantes. Monsieur Abbott livrera que dès les premiers instants du drame, il a compris que la Malaisie soupçonnait fortement le commandant de bord d’avoir fait s’écraser le Boeing de façon volontaire.

” J’ai clairement compris que de très hauts responsables du gouvernement malaisien pensaient depuis très, très tôt, qu’il s’agissait d’un geste suicidaire du pilote. Je ne vous dirai pas qui a dit quoi” a indiqué Tony Abbott. Il faut dire que les propos de l’ancien premier australien ont suscité des réactions outragées chez les proches du commandement du MH370, Zaharie Ahmad Shah et chez des personnalités malaisiennes qui ont pris part à l’enquête sur la disparition du Boeing 777.